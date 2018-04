Wijnaldum en Strootman naar halve finale CL

Kevin Strootman zorgt met AS Roma voor een stunt door Barcelona te kloppen.

Ridderkerker Kevin Strootman en Rotterdammer Georginio Wijnaldum staan met hun clubs AS Roma en Liverpool verrassend in de halve finale van de Champions League.

Strootman zorgde dinsdagavond met AS Roma voor een enorme stunt door Barcelona met 3-0 te verslaan. Het eerste duel hadden de Romeinen met 4-1 verloren. Oud-Spartaan Strootman stond de hele wedstrijd in het veld tegen de koploper uit Spanje. Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp ontbreekt al bijna het hele seizoen bij AS Roma vanwege een knieblessure.

Ex-Feyenoorder Georginio Wijnaldum deed 90 minuten mee in de Engelse clash tussen Manchester City en Liverpool. Na de 3-0 zege van vorige week won Liverpool opnieuw van de koploper uit de Premier League. Het werd 2-1 voor de 'Reds'.

Later deze week is de loting voor de halve finale van de Champions League. Woensdagavond vechten Real Madrid- Juventus en Bayern München-Sevilla voor de andere twee halve finale plaatsen. Real Madrid en Bayern München hadden het eerste duel al gewonnen.