Liveblog teruglezen: Justitie eist vier jaar tegen Rotterdammer voor doodslaan Arduin

Albert van A, de verdachte van de mishandeling van de 56-jarige Melvin Arduin staat woensdag voor het eerst voor de rechter. De 20-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het doodslaan van Arduin uit Capelle aan den IJssel.

Arduin was een bezoeker van café De Vaag, aan de Straatweg in Rotterdam. Hij werd zwaargewond gevonden op straat . Enkele dagen later overleed Arduin aan zijn verwondingen.