Hoera! Hoezee!: ik ben officieel géén smartphonejunkie

Wakker-sidekick Laurence van Ham is deze week bezig met een digitale detox. Een week lang niet WhatsAppen, geen foto's op Instagram zetten of je eten Snappen. En ze houdt voor ons bij hoe het gaat.

Toen er via de interne mail bij RTV Rijnmond een oproep werd gedaan voor iemand die vrijwillig een week digitaal zou willen detoxen, dacht ik bij mezelf: ‘’Ha, mama, oompie, Reint Jan, nu zal ik jullie allemaal een poepie laten ruiken. Een week is niks, ik kan dit met twee vingers in mijn neus’’. Toen nog niet wetende dat ik in de week voor deze grootste detox met de dag onzekerder zou worden.



Inmiddels ben ik een dag bezig met het niet gebruiken van mijn smartphone, en het valt mij zwaarder dan gedacht. Ik voel mij niet meer verbonden met de ‘buitenwereld’, en ergens weet ik heus wel dat dit nergens op slaat, maar voor mijn gevoel heb ik geen idee meer van wat er in mijn omgeving gaande is.



Zo werd ik gisteravond opgebeld door een lyrische vriendin: ‘’Ik heb een nieuwe baan, aaaaaaaaah!’’, schreeuwde zij door haar telefoon. Meteen daarna volgde de ‘belangrijke’ vraag: ‘’Heb je dit niet gelezen op Facebook?’’.



Tja, dat ik mijn smartphone mis, wil niet meteen zeggen dat ik een verslaving heb, toch? Objectief ben ik zelf natuurlijk niet. Het antwoord op deze vraag moest dan ook komen van een professional. Daarom heb ik psychologe Tessa Huisman en verslaving-ervaringsdeskundige Morris van Dijk van Ready For Change in de studio uitgenodigd om deze prangende vraag te laten beantwoorden.



Ik kan opgelucht ademhalen, want ik ben officieel niet verslaafd. Echter, er is een maar. Een beerput aan opgekropte emoties maakt het dat ik mijn uitvlucht zoek in het digitale leven. Hun remedie? Deze week nemen om mijn emoties onder ogen te komen. Potverdrie, waarom heb ik mij hier ook al weer vrijwillig voor opgegeven?