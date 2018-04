Henk Fraser per direct weg bij Vitesse

Henk Fraser is vier wedstrijden voor het einde van de competitie ontslagen bij Vitesse. De toekomstig trainer van Sparta wordt de laan uitgestuurd vanwege de tegenvallende prestaties. Saillant detail is dat komend weekend Vitesse-Sparta op het programma staat.

Fraser hield de laatste dagen al rekening met een vroegtijdig afscheid na de nederlaag van zaterdag bij NAC. Vitesse presteerde dit jaar wisselvallend. Zo werd er twee keer gewonnen van Ajax en werden ook Lazio Roma en Feyenoord verslagen. Maar tegen de amateurs van Swift uit Amsterdam werd er in de eerste ronde van de KNVB beker verloren. Ook in de competitie werd er bijvoorbeeld vorige week thuis nog met 3-0 van Roda JC verloren.

Assistent-trainer Edward Sturing neemt de taken van Fraser de komende weken over. Fraser wist met Vitesse vorig seizoen de beker te winnen, de eerste prijs in de clubgeschiedenis. De oud-Feyenoorder maakte enkele weken geleden bekend volgend seizoen trainer te worden van zijn 'jeugdliefde' Sparta. Ook assistent-trainer Aleksandar Rankovic vertrekt per direct bij Vitesse. Rankovic wordt volgend seizoen op het Kasteel wederom de rechterhand van Fraser.