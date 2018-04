Extra SC Rijnmond over opening SportFilmFestival Rotterdam

TV Rijnmond heeft woensdagavond om 19.15 uur een extra live-uitzending van Sportclub Rijnmond over de opening van het SportFilmFestival Rotterdam. Tijdens de opening zal er een talkshow plaatsvinden met Wilfred de Jong als host.

De Jong, een Rotterdamse theater- en televisiemaker, zal onder andere oud-beroepsrenner Steven Rooks en sportjournalist Sjoerd Mossou verwelkomen bij zijn praatprogramma. Wilfred de Jong zal, met zijn gasten, praten en discussiëren over de verhalen achter de films en documentairs.

Na de opening, zal er vanaf 20.00 uur op TV Rijnmond de sportfilm Bars worden uitgezonden. Bars gaat over het leven van de 22-jarige Micheal. Hij raakt in de ban van een harde en zware sport waarbij je je eigen lichaamsgewicht gebruikt. Bars werd in 2017 uitgeroepen tot beste sportfilm.

Het SportFilmFestival van Rotterdam vindt plaats van woensdag 11 april t/m zaterdag 14 april. Tijdens het festival zullen er documentaires en films worden vertoond met een link naar de sport en naar Rotterdam. Het festival vindt plaats op de Kop van Zuid met het LantarenVenster als centrale locatie.