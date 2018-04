Kapenezen springen in de bres voor 'hun' buurtkroeg

De vergunning van Bar & Co. is ingetrokken

De stamgasten springen nu in de bres om het besluit terug te draaien

De gemeente Rotterdam heeft de vergunning van een café op Katendrecht ingetrokken tot grote verbazing van de buurt. Het zou volgens bewoners komen door de klacht van één bewoner, maar ze laten het er niet bij zitten en voeren actie voor hun kroeg.

BAR & CO! aan de Tolhuislaan mag zonder de exploitatievergunning wel open blijven, maar niet als volwaardige kroeg. Dat betekent onder meer geen feestjes, geen livemuziek, 's avonds eerder dicht en dus ook teruglopende inkomsten voor de uitbaters.

De klacht zou enkele dagen na opening - alweer 40 weken geleden - zijn ingediend. Eigenaar Quinton Stanford gaat bezwaar maken tegen het besluit. "Er zat hier al een café voor 1945, dit is niet nieuw. Het is maar de vraag of wij dit als startende ondernemers kunnen volhouden", zei hij woensdagochtend op Radio Rijnmond.

In de bres

"We willen dat dit een echte kroeg wordt met echte openingstijden en een buitenterras waar we lekker een feestje kunnen geven", zegt een van de actievoerende bewoners.

Een andere trouwe gast is dankbaar dat ze het café met haar rollator kan bezoeken en voelt zich er thuis: "Ik word altijd zo hartelijk ontvangen, die jongens zijn mijn jongens geworden, ze staan voor iedereen klaar."

Volgens bewoners is Katendrecht een mooie wijk geworden waar ook veel toeristen komen, maar met de komst van dit café was er juist eindelijk voor de Kapenezen weer een echte buurtkroeg. "Het is zonde als dat ingeperkt wordt."