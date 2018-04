Broederliefde: 'Geen vertrouwen meer in producent'

"Helaas klopt het dat ons concert in het Sparta Stadion niet door zal gaan", laat Broederliefde woensdagochtend weten. Broederliefde zegt zich terug te trekken voor het concert op 2 juni, omdat ze geen vertrouwen meer heeft in producent MIM Productions.

Een dag eerder werd bekend dat de populaire Rotterdamse rapformatie maandenlang kaarten verkocht voor een concert waar geen vergunning voor was. De rappers treden nu wel op in Ahoy op 22 september.

Volgens de gemeente Rotterdam was al ruim een maand bekend dat het optreden van juni niet door zou gaan. Het is niet bekend waarom de rapgroep de aankondiging niet eerder deed.

"Op 28 februari heeft de organisatie van het evenement Broederliefde contact opgenomen met de gemeente en aangekondigd dat het evenement niet meer doorgaat en dat ze de vergunningsaanvraag intrekken", zei Leon la Riviere van de gemeente dinsdag tegen RTV Rijnmond.

Nieuw concert

De rapformatie werkt nu aan een nieuw concert op 22 september in Ahoy, laat Broederliefde weten. Wie een kaartje had voor het geannuleerde concert op 2 juni mag gratis naar het nieuwe optreden.

"Wij willen alleen een geweldig en uniek concert geven voor onze fans en gaan keihard werken om Ahoy tot een even groot succes te maken als Broederliefde & Friends 2017", laten de rappers weten. Het concert in 2017 was wel op Het Kasteel.

MIM Productions was woensdagochtend niet bereikbaar voor een reactie.