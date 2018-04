Deel dit artikel:











Enorme winstgroei voor Zwijndrechts buizenbedrijf Van Leeuwen Buizen Van Leeuwen Buizen

Het Zwijndrechtse bedrijf Van Leeuwen Buizen heeft een bijzonder goed jaar achter de rug. De winst was vorig jaar negen keer zoveel als in 2016. Destijds was de winst nog 0,7 miljoen euro, in 2017 was dat 6,3 miljoen euro.

De enorme groei komt door een aantrekkende vraag in Europa en hogere prijzen wereldwijd. Ook heeft het bedrijf in voorgaande jaren maatregelen genomen om de kosten te drukken. De specialist in stalen buizen heeft daarnaast nieuwe klanten aangetrokken in de staalconstructiemarkt, agrarische machinebouw en wereldwijde contracten met petrochemische bedrijven en nieuwbouwprojecten. "De vooruitzichten voor 2018 zijn positief. Er is vertrouwen in de markt en investeringen nemen toe", schrijft voorzitter Peter Rietberg in een verklaring. Het bedrijf bestaat sinds 1924 en telt zo’n veertig vestigingen verspreid over Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Noord-Amerika.