Man onwel na gaslek in Rotterdam-Lombardijen Foto: Alexander Schippers (ANP)

Bij werkzaamheden in de buurt van de flats aan de Voltairestraat in Rotterdam-Lombardijen is woensdag een gasleiding geraakt. Stedin heeft het lek gerepareerd. Er is één iemand op straat onwel geworden door de gaslucht.

In de buitenlucht was gas gemeten en daarom adviseerde de brandweer bewoners om tijdelijk de deuren en ramen gesloten te houden. ​In de portieken van de flats is geen gas gemeten, zegt de brandweer.