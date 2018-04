Koolmonoxide vrijgekomen in Rotterdam-Feijenoord

De brandweer heeft woensdag in twee woningen aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid koolmonoxide gemeten. Ambulancepersoneel heeft zes personen nagekeken.

In een van de twee woningen was de aanwezigheid van het giftige gas het hoogst, zegt een woordvoerder van de brandweer. Vermoedelijk ligt de oorzaak ook in dat huis. De eigenaar laat het warmtetoestel in de woning onderzoeken.

Sluipmoordenaar



Koolmonoxide staat bekend als een sluipmoordenaar. Het giftige gas is geurloos en kleurloos, je kunt het dus niet zien, ruiken of proeven.

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Bij het inademen van een hoge concentratie kan een persoon ook bewusteloos en zelfs in coma raken. Jaarlijks overlijden zo'n tien mensen aan koolmonoxidevergiftiging.