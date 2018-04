Rotterdams collectief bouwt vijftig gezinswoningen op Lloydpier

Een gezinswoning vinden in de stad voor een goede prijs wordt steeds lastiger. De huizenprijzen liggen in de vier grote steden inmiddels zo hoog, dat kopers noodgedwongen uitwijken naar de randgemeenten, zegt Vereniging Eigen Huis. Het Rotterdams Woongenootschap denkt de oplossing te hebben.

De vereniging bouwt 50 gezinsappartementen op de Lloydpier waarvan de huur 20 tot 30 procent onder de marktprijs ligt. Het woongenootschap bouwt de huizen en is ook eigenaar van het complex. De huurders zijn de leden van de vereniging en zij leggen geld in voor de lagere huurprijs.

Daardoor kunnen gezinnen voor een goede prijs dichtbij het centrum van de stad wonen.

"Gezinnen zijn belangrijk voor de stad, die willen we hier houden en dus moeten we ze ook goede, betaalbare huizen kunnen bieden. Dat kan door dit experiment”, zegt wethouder Robert Simons.

Aandelen en woonrecht

Het Woongenootschap noemt deze manier van wonen een woonvorm tussen kopen en huren in. De bewoners kopen aandelen in het gebouw en in ruil daarvoor krijgen ze woonrecht tegen kostprijshuur.

Het Rotterdams Woongenootschap richt zich op centrale wijken in Rotterdam. De Lloydpier is de eerste locatie waar ze deze manier van wonen gaan starten.

“Nu we een stuk grond hebben kunnen we hier op de Lloydpier van start met ons eerste project. Binnen een jaar komen we met onze partners en toekomstige leden tot een project dat haalbaar, maakbaar en financierbaar is”, zegt Arie Lengkeek van het genootschap.

Er zijn al veel geïnteresseerden zegt een woordvoerder. Op 23 mei wordt het genootschap gelanceerd en kunnen geïnteresseerden inschrijven op de woningen.