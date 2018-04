Deel dit artikel:











Mensen massaal in de rij voor patatje voor 50 cent Drukte bij de vestiging van Bram Ladage aan het Kruisplein. Foto: Aart Muizer Ook bij de Bram in Rotterdam-Delfshaven is het druk | Foto: Sjoerd van Heumen

Mensen die woensdagmiddag in alle rust een patatje willen scoren bij Bram Ladage, komen bedrogen uit. De patatbakker sluit zijn 50-jarige jubileum af met een speciale actie en daardoor is het een drukte van jewelste bij de verschillende vestigingen in de regio.

Vanwege het 50-jarige jubileum kost een patatje woensdag bij alle filialen van Bram maar vijftig cent. Onder meer in Spijkenisse, Schiedam en Rotterdam slaan daar veel patatliefhebbers op aan. Wie ook wel zin heeft in een patatje voor een halve euro, moet snel zijn: de actie geldt tot woensdagmiddag 16:00 uur.