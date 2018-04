Deel dit artikel:











Garagebedrijven Waalhaven hebben zaken niet op orde

Twaalf garagebedrijven in de Rotterdamse Waalhaven zijn maandag door verschillende organisaties doorgelicht. De politie had informatie dat dingen niet in de haak zouden zijn.

De actie was een samenwerking van de Zeehavenpolitie, DCMR, Stedin, brandweer, gemeente Rotterdam, douane en de RDW. Deze laatste trok de APK-vergunning in van één van de bedrijven. Alle instanties hadden hun zaken op een of meerdere punten niet op orde. Zo werd een van de panden illegaal bewoond en heeft de brandweer de eigenaren aangesproken op de brandveiligheid. Ook hadden alle garage hun spullen niet goed geregistreerd waardoor onduidelijk was of dingen gestolen konden zijn.