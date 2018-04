Deel dit artikel:











12-jarige berooft Dordtse vrouw van tas Archieffoto politie

Een 35-jarige vrouw is maandagmiddag in de Dordtse wijk Sterrenburg beroofd van haar tas. De dader is een 12-jarige jongen, die haar tas greep toen de ze op de Galileilaan fietste.

De vrouw werd ter hoogte van de Grafelijkheidsweg ingehaald door een fietser met achterop de 12-jarige jongen. Hij greep haar tas uit de fietsmand en rende weg. Hoewel de vrouw de jongen nog achterna probeerde te gaan, was hij te snel en wist te ontkomen. Een getuige die reageerde op het hulpgeroep van de fietsster wist de dader wel te pakken. Hij gaf de tas terug aan de vrouw en droeg de jonge verdachte over aan de politie. De fietser bij wie de verdachte achterop zat, wist in de hectiek te ontkomen. De 12-jarige jongen is na verhoor weer vrijgelaten. De fietsster raakte niet gewond.