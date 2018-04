Deel dit artikel:











Fraser over ontslag: 'Spullen paar dagen geleden al gepakt' Henk Fraser werd vanochtend ontslagen bij Vitesse

Henk Fraser heeft vanochtend zijn ontslag gekregen bij Vitesse. De trainer, die in de zomer van 2016 bij Vitesse kwam, is teleurgesteld over het vroegtijdige einde van zijn dienstverband, maar zag het naar eigen zeggen wel aankomen: 'Ik had mijn spullen een paar dagen geleden al gepakt'.

"De laatste weken ging het moeizaam, hier en daar was het ook erg slecht. Dus dan is er altijd een mogelijkheid dat je ontslagen wordt", aldus de ontslagen coach. "Ik zeg altijd tegen mijn spelers, als je ernaast komt te staan dan heb je daar zelf een behoorlijk aandeel in. Voor mij geldt nu eigenlijk hetzelfde. Ik had er alles aan willen doen om mijn ontslag te voorkomen, maar dat is niet gelukt." Fraser verwijt zijn spelers niks over de tegenvallende resultaten. "Ik heb een uitstekende relatie met mijn spelers. Ze hebben tot het einde toe uitstekend getraind. Ik neem mijn spelers niks kwalijk, ze hebben alles geprobeerd, maar het lukte gewoon niet." Fraser zou dit weekend met Vitesse spelen tegen zijn toekomstige club Sparta. Die wedstrijd kijkt hij nu, thuis vanaf de bank. De oud-Feyenoorder laat voorzichtig doorschemeren dat hij toch hoopt dat Sparta de confrontatie nu wint. "Laat ik het zo zeggen, niemand kan het me kwalijk nemen, dat ik hoop dat Sparta in de Eredivisie blijft. Bij Vitesse zitten er echter ook een groot aantal mensen in mijn hart, die gun ik ook het beste." Beluister hierboven het volledige interview met Henk Fraser, waarin hij terugkijkt op zijn periode bij Vitesse en vooruitblikt op zijn komende klus bij Sparta.