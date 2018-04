Auto knalt tegen poller in Dordtse binnenstad

Een auto heeft woensdagmiddag zware schade opgelopen na een affaire met een beweegbaar paaltje. De bestuurder wilde de Grote Markt in Dordrecht oprijden, toen de poller plotseling omhoog kwam.

De voorkant en onderkant van de personenauto raakten zwaar beschadigd. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de inzittende te controleren.