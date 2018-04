Rotterdamse formatie nog muurvast

De onderhandelingen voor een nieuw Rotterdams college zitten nog steeds muurvast. Na ruim week tweeënhalve week praten met verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach zijn de partijen niet dichter bij elkaar gekomen.

De afgelopen dagen ging Leefbaar Rotterdam in gesprek met D66, GroenLinks en PvdA, om te kijken of de verschillen zijn te overbruggen .

Duidelijk is dat Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam concessies heeft gedaan, maar dat dit waarschijnlijk niet genoeg was voor de andere partijen. Het pijnpunt blijft de alliantie die Leefbaar is aangegaan met Forum voor Democratie. Met name D66 heeft hier problemen mee.

Verkenners Van der Vegt en Loorbach hebben Leefbaar, VVD, D66, GroenLinks en PvdA uitgenodigd voor nieuwe gesprekken op vrijdag, maar zicht op een uitkomst is er nog niet. De opdracht van de twee verkenners loopt diezelfde vrijdag af.

Donderdag spreken de fractievoorzitters van alle partijen elkaar in het presidium. Mogelijk wordt dan een knoop doorgehakt over het verdere verloop van de verkenning. De vraag is dan of de huidige verkenners meer tijd krijgen, of dat er nieuwe verkenners worden aangesteld.