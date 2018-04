Meevaller helpt The Greenery aan hogere winst

Groente- en fruithandelaar The Greenery met vestigingen in Barendrecht en Bleiswijk heeft zijn winst afgelopen jaar verder weten op te voeren bij een nagenoeg stabiele omzet van ruim 1 miljard euro. Het bedrijf profiteerde vooral van een eenmalige belastingmeevaller.

De winst kwam uit op 12,5 miljoen euro, tegenover 9 miljoen euro in 2016. De belastingmeevaller stuwde het resultaat met 3,7 miljoen euro.

Volgens The Greenery was het begin van het jaar moeizaam door slecht weer in Zuid-Europa, wat zorgde voor een mindere aanvoer van groente en fruit uit die regio. Daardoor kwamen de marges onder druk te staan. Verder investeerde het bedrijf volop in klantenprogramma's, de nieuwbouw van distributiecentra en IT-infrastructuur.

Voor dit jaar verwacht The Greenery vooral meer omzet te halen bij de detailhandel. Het bedrijf nam daarvoor een belang in het Britse APS om de afzet van Nederlandse vruchtgroente op de Britse markt aan te jagen.

Het Verenigd Koninkrijk is goed voor circa 4 procent van de omzet. Twee derde van de omzet wordt in Nederland behaald. Duitsland is goed voor 13 procent van de opbrengsten.