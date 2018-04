Tijdwinst bij containercontrole door gloednieuwe terminal Maasvlakte

De Maasvlakte is een gloednieuwe terminal rijker. De Rijks Inspectie Terminal (RIT) is woensdagmiddag feestelijk geopend door staatssecretaris Snel en moet de controle van containers in de haven efficiënter maken.

De aanbouw aan de bestaande controleterminal op de Maasvlakte zorgt voor een flinke uitbreiding van de capaciteit. En dat is hard nodig omdat het aantal overgeslagen containers het afgelopen jaar is gestegen van 12,4 naar 13,7 miljoen TEU.

Zo zijn er nu tien dokdeuren in plaats van zes en is er een gekoelde loods en een voor gevaarlijke stoffen. Het is een 'one-stop-shop' die vooral tijdwinst betekent voor de drie toezichthouders die er dagelijks containers controleren: de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Een container met bijvoorbeeld vlees of namaakgoederen - die de kankerverwekkende stof cadmium kunnen bevatten - moest voorheen voor inspectie door de NVWA eerst naar een andere loods vervoerd worden, maar dat hoeft nu niet meer. "Dat kan in de nieuwe loods voor geconditioneerde goederen of voor gevaarlijke stoffen", zegt een woordvoerder van de Douane.

"Goederen kunnen in de controleloods op exact dezelfde temperatuur blijven als in de container het geval is. Daarnaast kunnen verschillende partijen nu tegelijkertijd controle uitvoeren, wat ook goed is voor het bedrijfsleven want alle goederen gaan weer sneller op weg naar hun bestemming."

Geautomatiseerd

Containers worden automatisch voor controle gekozen door een risico selectie systeem.

Alle informatie over een container, zoals de land van herkomst of productie, de eindbestemming en de goederen zelf staan al in het systeem wanneer de container nog richting Rotterdam vaart. Op basis van die gegevens worden bepaalde containers apart gezet en gecontroleerd.

Praktijkcentrum

Op het RIT-complex is ook een Praktijk- Trainingscentrum voor de Douane gebouwd. Hier worden voor douanemedewerkers in opleiding allerlei praktijksituaties nagedaan, zoals een compleet scheepsinterieur en een realistische containeromgeving.

Daarnaast is er een trainingsbaan voor de speurhonden van de Douane aangelegd.