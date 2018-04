Pijnlijk vergunningsfoutje voor buurtkroeg Katendrecht

De vergunning van Bar & Co. is ingetrokken

De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar een verkeerde exploitatievergunning verleend aan Bar & Co op Katendrecht. Een bezwaarschrift tegen deze vergunning is door de gemeente gehonoreerd. De uitbaters en vaste bezoekers van de nieuwe Kaapse buurtkroeg zijn daar niet blij mee.

Bar & Co aan de Tolhuislaan mag zonder de eerder verleende exploitatievergunning wel open blijven, maar niet als volwaardige kroeg. Dat betekent onder meer geen feestjes, geen livemuziek en 's avonds om 23.00 uur dicht. "Zonder die extra avonden lopen we behoorlijk wat inkomsten mis", zegt eigenaar Quinton Stanford, "We gaan dan ook in beroep tegen de gemeentelijke uitspraak.”

Afgelopen maandag kregen de uitbaters van de gemeente te horen dat de eerder verleende vergunning niet juist was. Daarop organiseerde de kroeg een actieavond waarbij buurtbewoners via flyers werden uitgenodigd.

Verwarring

Op de drukbezochte avond werden de pijlen vooral gericht op de bezwaarmaker uit de buurt.

"Dat is niet terecht. Ik heb de gemeente alleen maar gewezen op de regels die ze zelf had ingesteld in de nieuwe Horecanota 2017-2021", zegt de geëmotioneerde buurtbewoner. "Nu word ik op de korrel genomen, vooral op social media, maar ik heb niets tegen die kroeg: regels zijn regels."

Kroegbaas Quinton Stanford begrijpt de verwarring. "We gingen 9 maanden geleden open en een paar dagen later werd al bezwaar gemaakt bij de gemeente. Normaal horen die binnen 24 weken een oordeel te vellen maar we hoorden de onheilstijding afgelopen maandag pas, 40 weken later".

Buurtkroeg

Volgens bewoners is Katendrecht een mooie wijk geworden waar ook veel toeristen komen, maar met de komst van dit café was er juist eindelijk voor de Kapenezen weer een echte buurtkroeg. "Het is zonde als dat ingeperkt wordt."

Door de stap van de gemeente Rotterdam zijn er beperkingen voor Bar & Co maar mag de kroeg wel open blijven. "De exploitanten van Bar & Co hebben de mogelijkheid om vrijgesteld van de exploitatievergunningsplicht de onderneming te continueren. Er is dus geen sprake van een gedwongen sluiting van Bar & Co", zo laat de gemeente aan RTV Rijnmond weten.

Vanaf 1 januari 2017 is het nieuwe Rotterdamse horecabeleid vast gelegd. Horeca die tot 23.00 uur open is, heeft geen exploitatievergunning meer nodig. Als er een geldige Drank- en Horecawetvergunning is mag er ook alcohol worden geschonken. “Ook een terras is mogelijk", meldt de gemeente.