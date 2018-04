Deel dit artikel:











Rijnmond Nu tijdens het SportFilmFestival in Lantarenvenster LantarenVenster

Van woensdag 11 april tot zaterdag 14 april staat Rotterdam in het teken van het Sport Filmfestival. Je kunt deze dagen genieten van sportfilms, documentaires, talkshows en muziek met bekende gasten uit de film en sportwereld. Wij zijn er vandaag ook bij in LantarenVenster. We spreken met verschillende gasten, proeven de sfeer en kijken wat er allemaal te beleven is.

Luister vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur naar Rijnmond Nu. Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.