Vaccinatiedag in Rotterdam Ahoy: 'Dat is spannend!'

Honderden kinderen zijn woensdag gevaccineerd tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR). Dat gebeurde op de jaarlijkse vaccinatiedag in Rotterdam Ahoy.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft kinderen uit Rotterdam en omgeving uitgenodigd om zich te laten inenten tegen deze ernstige ziekten.