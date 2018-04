Deel dit artikel:











Rotterdam wil criminele miljoenen investeren in wijken Stadsmarinier Marcel de la Haije

Rotterdam wil crimineel geld, panden en goederen gaan teruggeven aan de wijken waar het in beslag is genomen. Dat bedrag kan flink oplopen, want in 2017 werd beslag gelegd op 73 miljoen aan crimineel vermogen. Ook werden vorig jaar tien criminele geldwisselkantoren gesloten.

Sinds een jaar zet Rotterdam extra in op het bestrijden van ondermijnende activiteiten. Dat is criminaliteit die niet direct zichtbaar is, maar wel ontwrichtend werkt voor de economie. Zo werden vorig jaar op de Mathenesserweg onder meer zeven malafide winkelpanden getransformeerd naar woningen. Gevaar voor de samenleving

Burgemeester Aboutaleb noemt ondermijning een gevaar voor de samenleving. "Criminelen moeten hun geld uitgeven in de bovenwereld. Daar komen die twee werelden bij elkaar. Dat is riskant." Burgemeester Aboutaleb noemt ondermijning een gevaar voor de samenleving. "Criminelen moeten hun geld uitgeven in de bovenwereld. Daar komen die twee werelden bij elkaar. Dat is riskant." Stadsmarinier Marcel de la Haije houdt zich dagelijks bezig met ondermijning op Rotterdam-Zuid. Hij laat een leegstaand pand aan de Dordtselaan zien. "Hier zat een geldwisselkantoor waar illegaal werd gegokt. Er is een inval geweest en de zaak is gesloten. Straks komt hier een bonafide winkel." IJsberg

Als het gaat om onzichtbare criminaliteit, maakt De la Haije de vergelijking met een ijsberg. "Je kunt blind inhakken op de bovenkant, maar onder water groeit het weer aan. Effectiever is om het water te verwarmen." Als het gaat om onzichtbare criminaliteit, maakt De la Haije de vergelijking met een ijsberg. "Je kunt blind inhakken op de bovenkant, maar onder water groeit het weer aan. Effectiever is om het water te verwarmen." Daarmee doelt de stadsmarinier op een gezamenlijke aanpak van instanties als politie, gemeente, belastingdienst, maar ook aan ondernemers en bewoners. "Als je iets ziet waarvan je denkt: dat kan niet kloppen, bel dan bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem." Als voorbeeld noemt De La Haije een kapperszaak in Rotterdam-Zuid. "Nooit klanten, wel drie werknemers. Iemand die zich wilde laten knippen, kreeg te horen dat ze maar een andere keer moest terugkomen met een afspraak." De ervaring leert dat zo'n kapsalon de dekmantel zou kunnen zijn van illegale handel. Rotterdam wil de aanpak van ondermijning intensiveren. Burgemeester Aboutaleb heeft laten weten drie jaar lang er een half miljoen extra voor uit te trekken. Een mooi voorbeeld van het teruggeven aan de samenleving noemt hij de in beslag genomen smokkelboot die nu dienst doet als lesmateriaal op het Rotterdamse Scheepvaart en Transportcollege.