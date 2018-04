Afgetuigde Rotterdammer in Apeldoorn heeft schedelbasisfractuur

De Rotterdammer die afgelopen weekend buiten westen werd geslagen door een groepje mannen in Apeldoorn, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij heeft onder meer een schedelbasisfractuur.

De 30-jarige man werd in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 april zwaar toegetakeld gevonden op de hoek van de Vosselmanstraat en de Hoofdstraat in Apeldoorn. Omstanders sloegen alarm, maar toen de politie aankwam, waren de daders gevlogen.

“De man heeft een schedelbasisfractuur, meerdere kneuzingen en bloedingen in de hersenen”, meldt de politie in het opsporingsprogramma Bureau GLD . “Toen we de man vonden, was hij niet aanspreekbaar. Hij heeft ons niet kunnen vertellen wat er is gebeurd.”

Getuigen vertelden dat twee mannen de Rotterdammer hadden geschopt en geslagen. Ook een vriend waarmee het slachtoffer liep, werd geslagen. Hij wist te ontkomen. De politie is op zoek naar de daders en roept getuigen op zich te melden.