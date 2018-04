Schiedamse criminele familie komt vrij met enkelband

Zes leden van een crimineel familiebedrijf uit Schiedam die nog vastzaten voor drugshandel, worden donderdag met een enkelband vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte en hebben een gebiedsverbod.

Vorige week werd bekend dat acht leden van een Schiedamse familie en twaalf mensen gelieerd aan deze familie waren opgepakt. Het onderzoek was in augustus 2017 begonnen met de aanhouding van een 26-jarige Schiedammer. In zijn woning werden grote hoeveelheden harddrugs gevonden.

Agenten hielden de familie vervolgens in de gaten."Niet alleen meldingen over de handel in verdovende middelen, maar ook over bedreiging, intimidatie, vernieling en andere overlast gevende zaken waren aanleiding om door te pakken", vertelde de politie.

'Een van de meest overlastgevende families'

De Schiedamse burgemeester Lamers was blij met de aanhoudingen. "Het was een van de meest in het oog springende, irritante, overlastgevende maar vooral criminele families in Schiedam."

"Ze reden in dikke auto's, vertoonden onaanvaardbaar gedrag en hielden zich aan geen enkele regel. Het heeft ons heel veel moeite gekost om er een vinger achter te krijgen.", vertelde de burgemeester.

Veertien verdachten kwamen eerder al op vrije voeten.