Tulpen op Goeree-Overflakkee laten op zich wachten

De tulpen op Goeree-Overflakkee zijn laat. Door de kou de afgelopen maanden laten ze zich nog niet zien. En dat terwijl de velden al in bloei hadden moeten staan. Komende zaterdag wordt een grote Tulpenwandeltocht georganiseerd op het eiland, waar veel bezoekers op af komen. De spanning bij de organisatie loopt dus op.

Hans Meijer en André Groenendijk kijken de tulpen bijna de grond uit als ze over het land van kweker Mastenbroek in Sommelsdijk lopen. “We spreken ze bemoedigend toe”, vertellen de mannen. “We hebben nog drie dagen en zon kan veel doen. Maar velden die volledig in bloei staan gaan we niet krijgen.”

Tulpenboer Leendert Mastenbroek had het zelf ook graag anders gezien. “Het is jammer. De Tulpen hebben echt warmte nodig om te volgroeien. En dat hebben we nog te weinig gehad.” Hij vraagt zich zelfs af of ze Koningsdag gaan halen.

Vijftienhonderd bezoekers

De tulpenvelden op Goeree-Overflakkee zijn ieder jaar mateloos populair. Mede dankzij de sociale media trekken ze steeds meer bekijks. Ook bij de wandeltocht worden zo’n vijftienhonderd bezoekers verwacht. “En ook zonder velden die vol in de bloei staan is het de moeite waard hoor. We organiseren vanalles om het gezellig te maken en het eiland is sowieso mooi”, aldus Groenendijk.

Het evenement voortaan later in het seizoen organiseren is ook geen optie, legt Meijer uit. “Vorig jaar liepen we rond dezelfde tijd nog het risico dat de bezoekers niks zouden zien, omdat de tulpen al bijna gekopt werden.”

Te gast

Boer Mastenbroek herinnert de bezoekers er nog wel graag aan dat ze te gast zijn bij de tulpen en dat het niet de bedoeling is de velden diep in te lopen met het risico de bloemen te beschadigen. Sommige mensen zijn zo gericht op het maken van een mooie foto dat ze te ver gaan. “Het is toch onze boterham die daar ligt.”