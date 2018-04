Badkonijn in vijver Vroesenpark heeft een nieuw jasje

Ook dit jaar dobbert hij weer rond in de vijver van het Rotterdamse Vroesenpark: het Badkonijn. Het levensgrote, drijvende kunstwerk is gehuld in een gloednieuw jasje.

De vijver in het Vroesenpark is in de zomer de vaste thuisbasis van het Badkonijn. Sinds een aantal jaar dobbert het 'dier' hier in de warme maanden rond.

Woensdagmiddag werd het vernieuwde Badkonijn onthuld. Het drijvende kunstwerk arriveerde al eerder deze week op zijn nieuwe plek. Dat was geen gemakkelijke klus: het Badkonijn is vanuit de werkplaats aan de Bergweg op een kar naar het Vroesenpark geduwd. Daar moest er een takelwagen aan te pas komen om het kunstwerk in het water te krijgen.

Ontworpen door senioren

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd het jasje van het Badkonijn niet door junioren, maar door senioren ontworpen. Winnares van de ontwerpwedstrijd was de Rotterdamse 65+'er Corrie Wieringa. Het Badkonijn is dankzij haar dit jaar gehuld in tropische kleuren.

Corrie kon zelf niet bij de onthulling zijn, maar volgens haar dochter Josta is haar moeder ontzettend trots en heeft ze haar ontwerp aan iedereen laten zien.

Het Badkonijn is nog tot en met begin oktober te bewonderen in de vijver van het Vroesenpark.