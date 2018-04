Zorgrobot Pepper aan het werk in Schiedams ziekenhuis

Voor het eerst in Nederland is er een zorgrobot aan de slag gegaan in een ziekenhuis. Op de verpleegafdeling van het Franciscus Vlietland in Schiedam wordt de pratende robot Pepper ingezet om vragen te stellen aan patiënten bij hun opname.

Het gaat om een experiment van twee weken in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de TU Delft.

De robot wordt door een verpleegkundige de kamer binnen gereden en stelt vervolgens een aantal vragen aan de patiënt. "Leuk, vernieuwend en de toekomst", zegt Mar van der Zwam. Hij ligt in het ziekenhuis voor onderzoek. "Het is wel even wennen om met de robot te praten, maar daarna is het geen probleem."

Geen vervanging, maar een toevoeging

De inzet van de zorgrobot is nu nog een experiment. Straks is het de bedoeling dat de robot routine-zorgtaken over gaat nemen, zoals opnamegesprekken en vragenlijsten over slapen, pijn en stoelgang.

"Dit is een test om te kijken welke taken de robot kan overnemen van de verpleegkundigen, zodat zij weer meer tijd overhouden om directe zorg aan het bed van de patiënt te leveren. Het is dus geen vervanging, maar een toevoeging", zegt onderzoeker Daisy van der Putte van de Erasmus Universiteit.

De zorgrobot wordt bij de Technische Universiteit Delft ontwikkeld. Ze zijn er al een jaar mee bezig en na de test van twee weken zal de robot verder ontwikkeld worden. "We willen de robot nog intelligenter, socialer, functioneler en menselijker maken voor een prettige en sympathieke omgang met de patiënt", zegt onderzoeker en programmeur Roel Boumans van de TU Delft.

Taalprobleem

De verpleegkundigen op de afdeling interne geneeskunde van het Franciscus Vlietland kijken met belangstelling naar het onderzoek met de zorgrobot. "Als Pepper straks de anamnese (red: voorgeschiedenis van een ziekte) kan doen, dan kan dat inderdaad administratie voor ons schelen", zegt verpleegkundige Milou van Biljouw.

"Maar waar wij echt mee geholpen zouden worden, is als de robot talen leert spreken, zoals Pools en Arabisch. Want daar lopen we nu tegenaan." Het taalprobleem proberen verpleegkundigen nu vaak op te lossen met Google Translate.

Flirten

Tijdens de testfase raken zowel verpleegkundigen als patiënten gecharmeerd van Pepper, want hij lijkt menselijke trekken te hebben en zelfs te kunnen flirten. "Het ziet er heel echt uit, en komt heel schattig en lief over", geeft Van Biljouw al blozend toe.

Ook patiënt Van der Zwan is onder de indruk van de charmes en kunde van de robot: "Hij lijkt vooral geïnteresseerd in vrouwenstemmen. Maar als ik wat harder praat, dan krijg ik ook zijn aandacht. En ik moet zeggen dat hij alles snel oppikt. Ik ben onder de indruk."