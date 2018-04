Deel dit artikel:











Drie arrestaties voor hennepdrogerij

Twee Rotterdammers en een Dordtenaar zijn dinsdagavond aangehouden in Noordhoek (Noord-Brabant), nadat in een loods een hennepkwekerij was gevonden.

Een man uit Noordhoek meldde bij de politie dat een onbekende man door verschillende tuinen aan de Weeldijk liep. Agenten ontdekten toen op de Noordhoeksedijk een kletsnatte man zonder schoenen. Deze 43-jarige Rotterdammer vertelde in een loods aan de Vlietweg met een vuurwapen bedreigd te zijn door twee mannen. De agenten gingen met hem naar de betreffende loods. Daar aangekomen zagen de agenten iemand hard wegrennen. Na een korte achtervolging werd de man, een 37-jarige Rotterdammer, geblesseerd uit de struiken gehaald. In een heuptasje zaten kogelpatronen. Tijdens de inspectie van de loods sloeg nog iemand op de vlucht. Deze 29-jarige Dordtenaar sprong in een sloot om te ontsnappen, maar dat mislukte. In de loods lag ongeveer tweehonderd kilo henneptoppen. In de buurt van de loods vond een politiehond een vuurwapen. Ook zijn een gestolen auto en een jammer- een stoorzender die telefoon- en internetverkeer onmogelijk maakt- in beslag genomen. De twee Rotterdammers en de Dordtenaar zitten vast voor betrokkenheid bij de hennepdrogerij. De huurder van de loods, een 36-jarige Vlaardinger, heeft zich woensdag bij de politie gemeld. De politie zoekt nog naar meer verdachten. Op het moment dat de politie aankwam bij de loods, reden namelijk twee auto's hard weg.