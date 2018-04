Medewerkers Rotterdamse woningcorporaties staken

Medewerkers van de meeste woningcorporaties in Rotterdam leggen donderdag het werk neer. Zij gaan in een protestmars langs verschillende corporaties, om actie te voeren voor een betere cao.

Er wordt al ruim een jaar onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. De bonden eisen een loonsverhoging van twee procent voor 2017 en 3,5 procent in 2018. Volgens FNV en CNV bieden de werkgevers hun personeel over 2017 nu helemaal geen loonsverhoging en over 2018 1,5 procent.