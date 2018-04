Deel dit artikel:











VIDEO: Bekijk hier de opening van het SportFilmFestival Rotterdam De Feyenoord DNA-film van Sander de Kramer is ook te zijn tijdens het SFFR

De vierde editie van het SportFilmFestival Rotterdam is woensdag van start gegaan. Na drie edities in Cinerama is dit keer Lantaren/Venster het decor van het evenement dat er is tot en met aanstaande zaterdag.

Tijdens de eerste avond werden onder meer 'A Perfect Game' (een film over drie Rotterdamse honkbaltalenten) en 'het Feyenoord DNA' (van Sander de Kramer) vertoond. Daarnaast maakte Wilfried de Jong traditiegetrouw een talkshow in de foyer van Lantaren/Venster met dit keer als gast onder andere Steven Rooks. De Jong is er iedere avond met zijn talkshow. Zo ontvangt hij donderdagavond voormalig bondscoach Guus Hiddink, die komt praten over de Andere Tijden Sport-documentaire 'Hoe Zuid-Korea Guus Hiddink veroverde.' Het complete programma van het SportFilmFestival Rotterdam vind je hier. Kijk hier boven naar de live tv-uitzending die gemaakt werd, voorafgaand aan de opening van het festival. Presentator Ruud van Os gaat het gesprek aan met organisator Dave Andriesse, Wilfried de Jong, Sander de Kramer, Lantaren/Venster-directeur Pepijn Kuijper, honkbalcoach Evert Jan 't Hoen en RTV Rijnmond's filmrecensent Paul Verspeek.