Evert Jan 't Hoen kandidaat-bondscoach Oranje-honkballers Evert Jan 't Hoen legt uit dat hij wacht op witte rook van de honkbalbond

Evert Jan 't Hoen is de belangrijkste kandidaat om bondscoach van het Nederlands honkbalteam te worden. De voormalig speler en coach van het Rotterdamse Neptunus is in gesprek met honkbalbond KNBSB over de functie die vrijkwam door het vertrek van Steve Janssen naar Chicago Cubs.

Janssen was en 't Hoen wordt bondscoach van Oranje tijdens de 'kleine' toernooien als het World Port Tournament, de Haarlem Honkbalweek en het Europees Kampioenschap. Voor de grote evenementen als de World Baseball Classic en het Premier 12-toernooi, waaraan de allerbeste profs van de hele wereld meedoen, wordt Hensley Meulens als manager 'geleend' van diens werkgever San Francisco Giants. 't Hoen is al jaren assistent-bondscoach van Oranje en wacht nu op witte rook vanuit de honkbalbond. Hij rekent erop dat er binnen een paar weken duidelijkheid is. 't Hoen was tot 2016 coach van Neptunus en werd met die club drie keer op rij landskampioen. Het afgelopen seizoen moest hij zijn plek afstaan aan Ronald Jaarsma. Oud-international 't Hoen komt bij de honkbalbond niet in een gespreid bedje. Onlangs stapte het bondsbestuur op, omdat het werd afgerekend op een tekort op de begroting van ruim 360.000 euro. De komende jaren zal er flink bezuinigd moeten worden, waardoor sportieve programma's van de nationale teams wellicht in gevaar komen.