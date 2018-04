Havenbedrijf Rotterdam wil CO2-uitstoot duurder maken

Het Havenbedrijf Rotterdam wil dat er een hogere vaste prijs komt voor de uitstoot van koolstofdioxide. Het kabinet zou er voor moeten zorgen dat een ton CO2-uitstoot zo duur wordt, dat het goedkoper is om het gas duurzaam te verwerken.

Dat zei directeur Allard Castelein woensdag tijdens een congres over de energietransitie. Dat is de afspraak die verschillende landen in het klimaatakkoord hebben gemaakt over het vervangen van fossiele brandstoffen als olie en gas door schonere alternatieven.

"Een prijs in de range van 50-70 euro per ton CO2 stimuleert bedrijven om te investeren in oplossingen die we echt nodig hebben om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te realiseren", aldus directeur Castelein.

Nu is de prijs van één ton CO2 ongeveer tien euro. De Rotterdamse haven is goed voor een vijfde van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Castelein maakte ook bekend dat er een stimuleringsregeling van vijf miljoen euro beschikbaar komt voor klimaatvriendelijke zeevaart.