Rotterdam Centraal: 'komt die loc!'

Een bijzonder tafereel woensdag op Rotterdam Centraal. Waar meestal elektrisch aangedreven treinen over het spoor rijden, reed nu een heuse stoomlocomotief voorbij.

Reizigers op de perrons van het Rotterdamse station keken raar op toen ze de historische loc opeens op zich af zagen stomen.

De treinen worden na de winterperiode getest door Stoomstichting Nederland. Ze worden in het zomerseizoen ingezet bij allerlei evenementen. Zo is er in het weekend van 26 mei weer Dordt in Stoom.