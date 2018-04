Ook Bart verwijderde zijn Facebook-account. En dat ging zo:

"Vanmorgen besloot ik om mijn Facebook te verwijderen, nu ben ik de hele dag al zenuwachtig." Aan het woord is de 17-jarige Bart de Klerk uit Numansdorp. Samen met een Rijnmond verslaggever zit hij woensdagavond achter de pc met de vinger op de knop: "nu raak ik wel al mijn vrienden kwijt... ik zit hier toch wel mee."

De Numansdorper deed mee aan het Facebook-evenement van Arjen Lubach om in een keer zoveel mogelijk accounts te wissen. Lubach noemde Facebook afgelopen weekend op tv het grootste spionageproject in de geschiedenis van de mensheid.

"Facebook is heel stom. Daarom gaan we van Facebook af. Doe je mee?", zo nodigde hij het publiek uit. "Laten we er een feestje van maken." Daarop gaven vooraf meer dan 30.000 mensen aan het evenement te zullen bijwonen. Hoeveel van die mensen ook echt hun account hebben verwijderd, is onbekend.

Bart de Klerk was er woensdagavond dus een van. "Geen vrienden en privacy, of wel vrienden en geen privacy, dat eerste wint nu voorlopig", aldus de Numansdorper Toch sluit Bart niet uit hij binnenkort toch weer op Facebook zit.

Het Amerikaanse internetbedrijf krijgt onder meer veel kritiek doordat privégegevens van tientallen miljoenen gebruikers zijn terechtgekomen bij het bedrijf Cambridge Analytica. Lubach houdt Facebook daarnaast verantwoordelijk voor andere privacyschendingen en voor de verspreiding van nepnieuws.