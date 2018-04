IJshockey Nederland gaat meer samenwerken met Dordtse ijshal

Nederland in actie tegen België in Dordrecht

Sportboulevard Dordrecht gaat vaker gastheer zijn van ijshockeyinterlands. Dit omdat IJshockey Nederland en Optisport, de beheerder van de sporthallen aan de Fanny Blankers-Koenweg, woensdag een samenwerking hebben ondertekend.

Het doel van de samenwerking tussen IJshockey Nederland en Optiesport is om de sport populairder te maken in Nederland. De Dordtse ijshal krijgt een belangrijke rol in dit proces. 'Deze mooie accommodatie in Dordrecht gaan we gebruiken voor evenementen van IJshockey Nederland', zegt directeur Rob van Rijswijk.

Na het ondertekenen van de contracten in de Sportboulevard werd er meteen een oefeninterland tussen Nederland en België gespeeld. Oranje won na shoot-outs na een 1-1 eindstand. Later deze maand speelt Nederland het WK in Tilburg. Dit is wel op het D-niveau.

Bekijk in de video hierboven een interview met IJshockey Nederland-directeur Rob van Rijswijk over de samenwerking met Optiesport.