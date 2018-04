Donderdag in Bureau Rijnmond: bandenprikker en winkeldiefstal met een luchtje

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag onder andere aandacht aan een bandenprikker en een winkeldiefstal waar een luchtje aan hangt.

Het zal je gebeuren; je wilt naar je werk en je auto staat met lekke banden. En niet alleen de banden van jouw auto zijn lek, maar ook van de auto's van zo'n dertig buren. Het gebeurde in Schiedam op 4 maart .

De dader is een man die vanuit het centrum door de Kethelstraat naar de Burgemeester Honnerlage Gretelaan liep en in die straten banden lek prikten. De politie heeft beelden van de verdachte en toont die in de uitzending van donderdagavond.

Zware mishandeling

De politie onderzoekt ook een zware mishandeling op de Koppeldijk in Rotterdam, waarbij op 15 december vorig jaar een 30-jarige man gewond raakte. Dat is al even geleden, maar de politie wil deze zaak hoe dan ook oplossen. De daders staan op camerabeelden die in de portiek zijn gemaakt.

Winkeldiefstal met een luchtje

De politie beschikt over haarscherpe beelden van twee dames, die stelen in een parfumerie in Hellevoetsluis. Zij waanden zich ongezien, maar het zal ze verbazen hoe duidelijk zij op de beelden uit de winkel te zien zijn.

Sieraden en een urn

Agenten zoeken naar enkele gestolen en zeer persoonlijke goederen, zoals sieraden, maar in dit geval is de eigenaar nog een dierbaar item kwijt: een urn. De kijker van ‘Bureau Rijnmond’ kan helpen de goederen bij de eigenaar terug te bezorgen.

Straatroof bij het CS in Rotterdam

Op zaterdag 24 maart rond 05:30 uur was er een straatroof aan de Provenierssingel in Rotterdam. Daarbij is een man zwaar mishandeld. De dader maakte deel uit van een groepje van vijf. Morgen zijn in ‘Bureau Rijnmond’ de beelden te zien van dit groepje.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.