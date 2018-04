Hoogspanningsstation Rotterdam onder water gelopen

De hulpdiensten zijn donderdagochtend groots uitgerukt, omdat er water staat in een hoogspanningsstation aan de Marconistraat in Rotterdam. Het gebouw is afgezet vanwege instortingsgevaar.

Het gaat om een transformatorhuis, waarin hoge spanning wordt omgezet en verdeeld over 75 duizend Rotterdamse huishoudens. In de kelder van het gebouw staat 1,6 miljoen liter water, bijna twee meter hoog.

"We gaan het water nu heel langzaam wegpompen", zegt Brian Mo-Ajok, woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Als we dat water in een keer wegpompen, zou dat kunnen betekenen dat een muurtje wordt omgeduwd. We moeten zeker weten dat dat geen draagmuur is."

Vermoedelijk is een blusleiding van Evides gesprongen. De wateroverlast zorgt vooralsnog niet voor stroomuitval. "De situatie is redelijk stabiel", zegt Mo-Ajok. "We moeten iets gaan doen, maar we moeten het heel zorgvuldig doen."