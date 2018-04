Einde seizoen voor Feyenoord-huurling Vermeer

Kenneth Vermeer komt de rest van dit seizoen niet meer in actie. De verhuurde Feyenoord-doelman heeft een scheur in een pees van het ­bovenbeen en mist de slotfase van dit seizoen bij Club Brugge.

De blessure kon niet op een slechter moment komen voor 32-jarige Vermeer, die de laatste jaren al met meerdere blessures te maken heeft gehad. Hij knokte zich in de basis bij Brugge en werd afgelopen weken nog uitgeroepen tot speler van de maand.

Waarschijnlijk was de Vlaamse topclub van plan om hem definitief over te nemen van Feyenoord, maar of dat nu nog gaat gebeuren is uiteraard een stuk onzekerder geworden. Bij Feyenoord heeft Vermeer nog een doorlopend contract tot de zomer van 2020.