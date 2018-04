Nog geen vonnis in gokzaak

Het gokken was voornamelijk in cafés en koffiehuizen

De rechter in Dordrecht heeft nog geen uitspraak gedaan in de grote gokzaak, die zich voornamelijk in Rotterdam-Zuid afspeelde. De rechter vindt dat de wijze van gokken beter moet worden uitgezocht.

Vier mannen en een vrouw stonden terecht, omdat zij in koffiehuizen en cafés illegaal gokken mogelijk zouden hebben gemaakt. Zij plaatsten laptops, waarbij geld kon worden ingelegd op voetbalwedstrijden. Volgens justitie gaat het om een miljoenenbusiness. Zij eiste straffen tot 16 maanden cel.

Online gokken is in Nederland verboden. De rechter wil weten of de gokkers volledig zelfstandig geld konden inleggen en incasseren, of dat het via de barman ging. In het eerste geval is de laptop te zien als een soort fruitautomaat. In het tweede geval gaat het om online gokken.

Justitie heeft aangegeven dat de uitkomst hetzelfde is: het is beide strafbaar. Ook als de laptop wordt gezien als een 'fruitautomaat', dan is daar een vergunning voor nodig, die in deze gevallen ontbrak.

In Nederland is nog weinig jurisprudentie over illegaal gokken. Dat kan de reden zijn dat de rechter nu heel precies wil weten hoe er werkt gegokt. De zaak gaat op 26 september verder.