'Overlast arbeidsmigranten in Lombardijen gestopt' Studentenflat aan de Aristotelesstraat in Rotterdam-Lombardijen

De overlast van arbeidsmigranten in een studentenflat aan de Aristotelesstraat in Rotterdam-Lombardijen is gestopt. Dat zegt wethouder Struijvenberg in debat met de gemeenteraad. Hij wil ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk alleen studenten in het complex wonen.

De wethouder zegt contact te hebben opgenomen met de eigenaar van de flat nadat een studente tegen RTV Rijnmond vertelde dat ze is aangerand door arbeidsmigranten. “De eigenaar was ook ontstemd”, zegt Struijvenberg. De daders zijn inmiddels het pand uitgezet . Daarmee is de overlast gestopt, volgens Struijvenberg: “Maar daarmee zijn we nog niet klaar.” “We zitten er bovenop”, zegt de wethouder. Hij wil dat er binnen afzienbare tijd alleen maar studenten in de flat wonen. Ook wil hij overbewoning in de flat aanpakken. “We roepen de eigenaar op om het op orde te brengen. Daarnaast wil ik ook gaan handhaven.” Het complex is bedoeld voor studenten, maar volgens de studenten wonen er inmiddels vier keer zoveel arbeidsmigranten als studenten. “Bewoners moeten een inschrijving hebben van een onderwijsinstelling, dus dat kunnen we goed controleren”, zegt Struijvenberg.