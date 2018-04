Deel dit artikel:











Vrouw (19) aangehouden na vondst overleden baby Stationsstraat Schiedam

Een 19-jarige vrouw uit Schiedam is woensdagavond opgepakt in verband met de overleden baby die zaterdagmiddag op de Stationstraat in Schiedam werd gevonden.

De vrouw is volgens de politie zeer waarschijnlijk de moeder van de pasgeboren baby. Zij woonde op de plek waar het kind werd gevonden. Balkon

De baby lag in een zak De baby lag in een zak op het balkon van een flatwoning. Buurtbewoners ontdekten het kindje en waarschuwden de hulpdiensten. De politie heeft na de vondst onder meer DNA-onderzoek gedaan. Ook is een Schiedamse vuilstort uitgekamd in de hoop daar sporen over de vader en de moeder van het kind te vinden. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe het kind is overleden en of er nog meer mensen bij betrokken zijn.