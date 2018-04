Bruins verlaat training Excelsior met enkelblessure

Het is onzeker of Luigi Bruins zaterdagavond inzetbaar is, als Excelsior langs gaat bij PEC Zwolle. De middenvelder heeft op de training van donderdagochtend een enkelblessure opgelopen.

Bruins verliet het trainingsveld voortijdig, nadat hij bij een actie ongelukkig door zijn enkel was geklapt. Op dit moment is nog niet duidelijk of hij kan spelen tegen PEC Zwolle. Desevio Payne, Zakaria El Azzouzi en doelman Alessandro Damen zijn door langdurige blessures in ieder geval afwezig.

In Kralingen is het deze week gegaan over het behalen van de play-offs om Europees voetbal. "Ook vorig seizoen lieten wij kansen lopen, toen op handhaving. En begin dit seizoen verzuimden wij om naar de vijfde plaats te stijgen. Er lonkt nu iets unieks en dat besef moet er zijn," zegt Mitchell van der Gaag in een interview dat hierboven te bekijken is.