Taakstraf voor sjoemelende agent

Een Rotterdamse agent die een verkeersboete in eigen zak had gestoken, heeft een taakstraf van 120 uur gekregen. Daarnaast is een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.

De 46-jarige man gaf in maart 2016 bij het Zuidplein in Rotterdam een bekeuring aan een buitenlandse automobilist, omdat hij door rood was gereden. Hij vroeg de bestuurder direct te betalen, anders zou zijn auto in beslag worden genomen.

De agent stak de 280 euro boete in zijn eigen portemonnee. Volgens de rechter heeft hij "op slinkse wijze een automobilist gedwongen te betalen. Daarbij dacht hij alleen aan zijn eigen financieel gewin en niet aan de reputatie van de politie. Burgers moeten vertrouwen hebben in de politie en dat heeft hij beschaamd."

Uniform

De agent had twee weken geleden gezegd dat hij het geld per ongeluk was kwijtgeraakt. Hij zou het in de zak van zijn uniform hebben teruggevonden. De rechter noemt dat scenario niet aannemelijk. Tussen het meegebrachte geld zat namelijk een biljet van 50 euro, dat ten tijde van de verkeersboete niet in omloop was.

Verder bleek uit handschriftenonderzoek dat de man een vals proces verbaal had opgesteld voor de bestuurder bij het Zuidplein, waarbij hij een niet bestaand personeelsnummer van de politie had ingevuld.

Volgens de rechter is een onvoorwaardelijke celstraf passend in dit soort gevallen, maar is toch een taakstraf opgelegd. De rechter houdt er onder meer rekening mee dat de verdachte is ontslagen bij de politie.