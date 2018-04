Hans Worst boos op Kralingse Bos Festival

Bezoekers van het Kralingse Bos Festival 2018 moet het zonder de worstenbroodjes van Hans Worst doen. "Dit is geen Rotterdamse manier van doen", reageert eigenaar Hans Bode. Hij baalt van hoe het gelopen is.

"Al maanden stond vast dat ik weer van de partij zou zijn", zegt Hans. De Rotterdamse festivalorganisatie Révolt ontkent dat de afspraak al vast stond. "Wij hebben hem inderdaad een worst voorgehouden. Maar hij heeft deze kans niet gepakt."

Wachten op het contract

Toch vertelt Bode dat zijn komst bevestigd was. Het was wachten op het contract. Die komt wel vaker laat bij festivals, vertelt hij.

"Toen we ernaar vroegen, kregen we ineens de reactie dat er al afspraken gemaakt waren met een andere worstverkoper. Toevallig weet ik dat het gaat om een 020 broodje worst."

Rotterdamse manier

De organisatie zegt in een reactie wel voor een Rotterdamse worstenverkoper gekozen te hebben. "Wij hopen dat Hans Worst zich over deze worsteling heen kan zetten."

Bode vindt de situatie minder grappig. "Dit is geen Rotterdamse manier van doen. Die is recht voor z'n raap. Als ik geld misloop door mijn eigen toedoen, is het zo. Hier baal ik van, ook voor mijn personeel."