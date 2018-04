Verkenners Rotterdam gaan week langer door

De verkenning voor een nieuw Rotterdams college verloopt nog steeds moeizaam, maar er is beweging. Dat zeggen verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach, daarom gaan ze een week langer door met de verkenning.

"Die beweging bestaat eruit dat partijen nu wel met elkaar willen praten, dat deden ze eerder niet", zegt Van der Vegt. De fractievoorzitters hebben de verkenners gevraagd om een week langer door te gaan en volgende week een voorkeurscoalitie te presenteren.

"Daar zijn we akkoord mee gegaan, maar we hebben de partijen wel opgeroepen omdat ze moeten gaan buigen of een stap voorwaarts maken, willen we eruit kunnen komen", zegt Van der Vegt. Vrijdag gaan de gesprekken verder met Leefbaar, VVD, D66, GroenLinks en PvdA.

Deze week spraken de verkenners in verschillende combinaties met deze vijf partijen en het CDA. "Dat zijn de meest genoemde partijen, dat wil niet zeggen dat de andere partijen buitenspel staan. Die kunnen aansluiten bij een combinatie van deze zes partijen."

Van der Vegt erkent dat het een moeizaam proces is, maar is optimistisch. "Als het echt muurvast had gezeten, hadden we onze opdracht teruggegeven. We gaan er vanuit dat we volgende week een resultaat kunnen presenteren. Het liefst een voorkeurscoalitie, wellicht meerdere. Alles ligt nog open."