Rotterdamse ondernemer verdacht van ontucht

Justitie heeft een taakstraf van 180 uur geëist tegen de Rotterdamse ondernemer Vincent van Z. Hij zou ontucht hebben gepleegd met een 16-jarig meisje.

Het meisje is de vriendin van zijn dochter. Zij zou zijn betast tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk in augustus 2016. Volgens Van Z. ging het slechts om het masseren van haar nek en was geen sprake van seksuele handelingen.

Het slachtoffer had destijds direct contact gezocht met vriendinnen via Facebook, om te vertellen wat haar was overkomen. Justitie ziet dat als bewijs dat haar verklaring klopt.

Grooming

Daarnaast had Vincent van Z. het meisje een jaar eerder al zeer persoonlijke berichten gestuurd, die het OM typeert als. "Schrijven dat je haar wilt meenemen naar Amsterdam of het strand en zeggen dat je haar liever ziet in bikini is wat het OM betreft de aanloop geweest naar de ontuchtige handelingen, gepleegd op 12 augustus 2016."

De verdachte heeft gezegd dat hij in die berichten slechts "de populaire meneer" wilde spelen en dat zijn ego werd gestreeld omdat hij dacht dat zij hem leuk vond.

Naast de taakstraf vraagt justitie ook om een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op te leggen. Justitie prijst het meisje, omdat zij aangifte heeft gedaan om te voorkomen dat de verdachte andere slachtoffers maakt.

Vincent van Z. was onder meer de oud-zakenpartner van lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers.