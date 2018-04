Wedstrijd van de toekomst in stadion Excelsior

Het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior zal op 12 mei het decor vormen voor een voetbalwedstrijd tussen de Suriprofs en de kampioen van de Jupiler League. Tijdens de zogeheten 'Wedstrijd van de Toekomst' zullen verschillende nieuwe spelregels en technische hulpmiddelen door de KNVB worden getest.

Tijdens het duel zal er worden gespeeld met effectieve speeltijd. Dit betekend dat er twee keer dertig minuten zuivere speeltijd wordt afgewerkt, waarbij de klok wordt stilgezet als er niet gevoetbald wordt.

Ook zullen er nog andere regels worden getoetst, zoals het nemen van de self-pass. Hierbij mag een speler bij een vrije trap of hoekschop de bal meer dan een keer raken, in plaats van de bal gelijk te passen. Ook zal er worden geëxperimenteerd met het nemen van een uittrap in plaats van een inworp en het doorlopend wisselen zonder dat het spel stilgelegd wordt.

Bij een gelijke stand aan het einde zullen er geen strafschoppen meer worden genomen, maar shoot-outs. Hierbij dribbelen de spelers van 25 meter af op het doel en proberen zo te scoren. Ook zonder gelijke stand bij de wedstrijd zal dit concept in de wedstrijd tussen de Suriprofs en de promovendus uit de Jupiler League worden getest.