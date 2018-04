Hicham Faik: 'Zulte Waregem is een stabiele club'

Zoals bekend verlaat Hicham Faik na dit seizoen Excelsior en gaat hij spelen in België, bij Zulte Waregem. Tegenover RTV Rijnmond vertelt de middenvelder over zijn afwegingen om voor die club te kiezen.

"Ik heb daar twee gesprekken gehad en wat meer informatie gezocht over de club," vertelt Faik. "Uiteindelijk besloot ik de stap te nemen omdat het gevoel bij de club heel goed was. Ik heb het Belgische voetbal niet zo erg gevolgd, maar ze speelden dit seizoen in Europa en pakten laatst de beker. Het is een club die stabiel is."

Er waren ook clubs uit de eredivisie die zich hadden gemeld voor Faik, maar daar zat niets bij wat hem kon bekoren. Bekijk hierboven het interview met de Excelsior-middenvelder over zijn transfer.