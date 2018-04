Organisatie annuleert Bevrijdingsfestival Brielle 2018

"Met groot verdriet en met enorme gevoelens van teleurstelling moeten wij u melden dat het Bevrijdingsfestival Brielle geen vervolg meer zal krijgen", schrijft de organisatie van het festival op Facebook.

Vanwege strengere handhaving van wet- en regelgeving rond vuurwapens, is het organiseren van het festival volgens de organisator dit jaar onmogelijk.

Op het programma van het Bevrijdingsfestival in Brielle stonden schietdemonstraties en zogenaamde 'reenactments', waarbij een historische gebeurtenis wordt nagespeeld in uniforms. Ook zouden veteranen meelopen in een parade en defilé door het centrum van de stad.

Er zouden op het laatste moment eisen en voorwaarden zijn gesteld waaraan binnen de twee weken voor het festival niet meer aan kan worden voldaan.

De gemeente zegt dit alles te betreuren, maar respecteert het besluit van de organisatie om het bevrijdingsfestival te annuleren.